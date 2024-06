Uomo gambizzato a Monte Migliore, agli arresti domiciliari un 58enne

Un uomo di 58 anni, romano, è finito agli arresti domiciliari, perché indiziato dei reati di lesioni personali aggravate e porto illegale di armi. L'uomo è accusato di aver sparato con una pistola, la notte tra il 2 e il 3 maggio, in via Laurentina, zona Monte Migliore, a Roma, a un 45enne, colpendolo a una gamba.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, dirette dalla Procura della Repubblica di Roma, erano state avviate dopo l’arrivo al pronto soccorso della casa di cura Sant'Anna di Pomezia di un uomo di 45 anni, con precedenti, portato dal fratello, con una ferita alla gamba sinistra provocata da un colpo d’arma da fuoco. Trasferito e ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio, ha poi avuto una prognosi di 50 giorni per le gravi lesioni riportate. I carabinieri sono riusciti a raccogliere subito un solido quadro indiziario, risalendo all’identità del presunto responsabile, resosi nel frattempo irreperibile.

La ricostruzione

Secondo gli elementi indiziari raccolti, l’indagato, quella notte, sarebbe uscito di casa con un revolver, che deteneva per uso sportivo, senza però avere titolo per portarlo in pubblico, per incontrare il 45enne, conoscente da molti anni. Il motivo sarebbe stato un incontro chiarificatore dopo degli screzi sorti tra i due, probabilmente per motivi economici. Una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento, in via Laurentina, in zona Monte Migliore, il 58enne avrebbe sparato due colpi di pistola, ferendo la vittima a una gamba. I gravi indizi di colpevolezza raccolti hanno consentito alla Procura di richiedere e ottenere dal Gip del Tribunale di Roma l’ordinanza che ha disposto l’arresto. I carabinieri hanno dunque raggiunto il 58enne, sottoponendolo agli arresti domiciliari.