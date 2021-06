Spari in strada: colpiti due bambini ed un anziano, caccia all'uomo

I colpi esplosi ad Ardea. I tre feriti trasportati d'urgenza in ospedale

Via Degli Astri

Paura ad Ardea, vicino Roma,dove due bambini ed un anziano sono stati feriti con dei colpi d'arma da fuoco. Gli spari poco dopo le 11:00 in via degli Astri. Decine le chiamate impaurite al 112 che ha attivato i primi soccorsi.

Intervenuti sul posto i carabinieri hanno trovato un anziano e due bambini feriti in strada. Raccolte le prime testimonianze sembra che a sparare sia stato un uomo che poi si è allontanato. Affidati i tre feriti alle ambulanze del 118, sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni e le loro generalità non sono ancora state rese note.

Immediata la caccia all'uomo da parte dei carabinieri delle compagnie di Anzio e Pomezia che hanno cominciato a battere palmo a palmo l'area del Comune della provincia di Roma.