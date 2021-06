Spari a Roma est, due fratelli feriti da colpi d'arma da fuoco e un uomo pestato a sangue

Colpi di pistola, due fratelli trovati feriti da due proiettili e un terzo uomo sanguinante, con il volto tumefatto. Si torna a sparare a Roma, alla periferia est della città, tra le zona di Castelverde e Casalone. Una questione che presenta diversi punti interrogativi e sulla quale i carabinieri di Frascati e di Tivoli, dalle 4 del mattino di oggi, venerdì 25 giugno, stanno lavorando, lasciando trapelare poco o nulla su quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato dopo le tre del mattino quando a dare l'allarme al Numero Unico per le Emergenze sono stati alcuni residenti che hanno raccontato di aver udito diversi spari provenire da una zona, più precisamente in via Casalincontrada, una strada circondata da palazzine e villette di tre piani.

Sul posto si sono così precipitati i carabinieri che hanno trovato due fratelli, la cui età e nazionalità ancora non è stata resa nota, colpiti da colpi d'arma da fuoco. I due, soccorsi e feriti non gravemente, sono stati portati in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma. A poca distanza dai due fratelli un terzo uomo, un albanese (anche qui l'età non è stata ancora resa nota), con il volto tumefatto, trovato in un lago di sangue. Lui, che tra i tre ha le condizioni di salute più serie, è stato portato al policlinico di Tor Vergata dove resta ricoverato in gravi condizioni.

I militari di Frascati e di Tivoli, dopo aver raccolto i primi elementi utili alle indagini, stanno indagano per capire i motivi di quella che sembrerebbe una lite. Forse un regolamento di conti. Le investigazioni procedono a 360 gradi.