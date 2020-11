Assalto al furgone portavalori: rapinatori sparano e feriscono guardia giurata

Spari a Valle Martella dove una banda di rapinatori ha assaltato un furgone portavalori scappando con il denaro. Ferita una guardia giurata, colpita all’inguine da un colpo di pistola. La rapina si è consumata giovedì mattina davanti l’ufficio postale di via Vincenzo Bellini, nel territorio di Zagarolo, a Roma est.

Tre i rapinatori all’opera, con volto travisato di cui due armati di pistola, che alle 10:00 di stamattina hanno assaltato il furgone porta valori di via Bellini, davanti l’ufficio postale. Da qui la sparatoria contro il mezzo blindato, nel corso della quale è stata colpita all’inguine una delle guardie giurate particolari che stava provando a risalire sul furgone.

Rapinato il denaro, ancora in via di quantificazione che doveva essere consegnato ad un altro ufficio delle Poste, i tre banditi sono poi scappati a bordo di una Ford Fiesta. Illeso il conducente del porta valori, rimasto nel furgone durante l’assalto. La guardia giurata rimasta ferita dal colpo di pistola è stata invece affidata alle cure del personale del 118 trasportata con l’eliambulanza all’ospedale San Camillo, grave ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Allertate le forze dell’ordine sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Zagarolo e quelli della Compagnia di Frascati che hanno cominciato la ricerca della banda di rapinatori.