Clienti sparano contro commerciante e lo rapinano. Erano pronti ad ucciderlo

Erano pronti a uccidere. Un omicidio. Un colpo di pistola esploso a bruciapelo contro un uomo per rapinarlo di nemmeno 1000 euro, 950 per la precisione. Picchiato e accoltellato da tre banditi, il commerciante conosceva i suoi aggressori, essendo clienti abituali del minimarket di cui è titolare al Quartaccio. Un tentato omicidio che segue di pochi giorni un antefatto. Uno dei criminali - un romano di 53 anni - infatti tre giorni prima di compiere la violenta rapina aveva minacciato il negoziante. Motivo? Non gli aveva dato una birra gratis. Pochi giorni dopo l'uomo ha mantenuto la promessa e dopo aver pedinato con due complici, anche loro romani di 47 e 31 anni, il negoziante, lo hanno picchiato, accoltellato, ferito a colpi di pistola e derubato dell'incasso della giornata, delle chiavi dell'auto e delle chiavi del negozio.

Sono questi alcuni degli elementi che hanno portato il giudice per le indagini preliminari Daniela Caramico D'Auria a emettere una ordinanza di custodia in carcere (per i reati di tentato omicidio, rapina e porto abusivo d’armi) per i tre banditi che la notte dello scorso 4 giugno aggredirono brutalmente un cittadino del Bangladesh di 51 anni. Sorpresa nella sua vettura la vittima venne colpita a mani nude sotto la minaccia di un coltello e una pistola. Un'arma puntata alla nuca "in modo non equivoco a cagionare la morte" del commerciante "mediante colpi d'arma da fuoco, senza riuscire nell'intento per circostanze sopravvenute e indipendenti dalla propria volontà a causa del movimento" del negoziante "che evitava di essere colpito alla testa".

Ferito gravemente al braccio e all'osso occipitale dal colpo di pistola, e trasportato d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli, è stato poi lo stesso commerciante a favorire il lavoro degli investigatori del distretto Primavalle di polizia. Nel tentativo di reagire alla rapina infatti il 51enne era riuscito a togliere il cappuccio della felpa dalla testa del più giovane della banda e a vederlo in volto. Oltre a ciò il negoziante aveva riconosciuto la voce del secondo malvivente che gli era salito in auto, il 53enne, che pochi giorni prima aveva preteso una birra gratis minacciandolo al diniego di dargli da bere gratuitamente.

Tutti noti nella zona del Quartaccio i tre malviventi avevano il vizio del gioco, ore e ore passate alle video lottery, e gli piaceva fare la bella vita. Un tenore che non si garantivano però lavorando onestamente, bensì in altro modo, come nel caso della rapina con tentato omicidio messa a segna la notte dello scorso 4 giugno in viale Andersen.

La rapina choc al Quartaccio

La rapina choc è avvenuta all'inizio dello scorso mese di giugno. Erano le 23:30 circa quando il commerciante, dopo aver chiuso la propria attività in viale Andersen, ha preso la sua auto e si è diretto verso casa. Fermo a uno stop dall'auto che lo tallonava - una Fiat Panda - sono scesi 2 uomini con il volto coperto che, dopo essere saliti repentinamente a bordo della macchina della vittima, hanno iniziato a colpirlo intimandogli di consegnare loro l’incasso. Il 51enne minacciato con un coltello e con una pistola puntata alla testa, è riuscito però a opporsi a uno dei banditi che non hanno esitato a sparargli a distanza ravvicinata accoltellandolo in più parti del corpo. Rubati i 950 euro i tre scapparono lasciando però sul luogo della rapina il caricatore della pistola. Ad assistere al raid criminale anche un residente affacciato al balcone della propria abitazione.

Le indagini, svolte con attività tecnica e la classica raccolta di testimonianze, hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi a carico del 31enne e del complice di 53 anni. Una volta identificati due dei tre rapinatori, gli investigatori hanno dato un nome e un volto anche al terzo complice, l'autista che guidava la vettura con cui era stata seguita l'auto della vittima.

I tre rapinatori sono per questo stati associati tutti e tre nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione della magistratura. Dovranno rispondere dei reati di rapina, porto abusivo d'armi e tentato omicidio in concorso.