Rapinatore messo in fuga dal tabaccaio esplode un colpo di pistola

Ha affrontato il rapinatore armato di pistola senza esitare. Da qui la reazione del bandito che al fine di guadagnarsi la fuga, seppure a mani vuote, non ha esitato a premere il grilletto ed a sparare, per fortuna con una scacciacani, seppur priva del tappo rosso. La tentata rapina in una tabaccheria all'Infernetto.

A gelare il sangue di titolare e clienti presenti nel pomeriggio in una tabaccheria di via San Candido un rapinatore solitario. Passamontagna in testa e pistola in pugno è entrato nel locale ed ha minacciato i presenti puntando le casse dell'esercizio commerciale. Da qui la reazione del titolare con il bandito che ha poi sparato. Poi la fuga.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del X distretto di polizia. Ascoltata la testimonianza dei presenti e visionate le immagini di videosorveglianza della zona gli investigatori hanno quindi individuato una loro vecchia conoscenza.

Da qui la perquisizione con i poliziotti che hanno rinvenuto in casa dell'uomo sia la pistola scacciacani che il passamontagna usati durante la tentata rapina. Identificato in un 57enne romano, è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina.