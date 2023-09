La notte criminale di un branco di giovani: picchiano e rapinano una prostituta, poi sparano due colpi di pistola

Una notte criminale. Dalla provincia di Latina alla Capitale dove hanno picchiato e provato a rapinare una prostituta. Allontanati da un passante, hanno esploso due colpi di pistola e si sono dati alla fuga. Tutti giovanissimi, di età compresa fra i 19 e i 21 anni, sono stati rintracciati dagli agenti della squadra mobile di Roma dopo essere tornati a casa loro ad Aprilia. Sottoposti a fermo di indiziato di delitto, sono accusati di tentata rapina aggravata in concorso.

I fatti sono accaduti la notte di mercoledì scorso. Dopo aver passato la serata a Roma i cinque amici hanno deciso di chiudere la serata con una rapina. Arrivati in auto nella zona dell'Eur hanno messo nel mirino una prostituta che si trovava nella zona del Laghetto. Avvicinata la meretrice in piazza Pakistan, all'altezza di via Cristoforo Colombo, l'hanno aggredita a scopo di rapina.

Il branco non aveva però fatto i conti né con la reazione della donna, né tanto meno di un passante che notata la scena non ha fatto finta di niente. Intervenuto in difesa della prostituta è riuscito insieme alla sex worker a far desistere il gruppo di giovani amici dai loro intenti criminali. Prima di scappare uno di loro ha però estratto una pistola - poi rivelatasi una scacciacani - ed ha esploso due colpi di pistola. Poi la fuga a tutta velocità in direzione della via Pontina.

Richiesto l'intervento al 112 e ascoltati sia la prostituta che l'uomo intervenuto in sua difesa, gli agenti della squadra mobile di Roma hanno da subito identificato i presunti rapinatori. Una volta arrivati ad Aprilia, forse convinti di averla fatta franca, i cinque amici si sono trovati davanti gli investigatori della questura capitolina. Sottoposti a controllo sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani e un manganello telescopico, entrambi sequestrati.

Identificati in cinque giovani ragazzi di età compresa fra i 19 e i 21 anni, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria di Latina per la convalida del fermo. Sono gravemente indiziato di tentata rapina aggravata in concorso.