Colpo di pistola a Prati, uomo trovato morto nell'androne del palazzo: indaga la polizia

L'uomo è stato trovato in strada sanguinante. In mano teneva una pistola. Sul posto la polizia e il 118

Un colpo di pistola in pieno giorno, in una delle zone della 'Roma bene'. Choc nella Capitale dove, intorno alle 15, un uomo è morto dopo essere caduto a terra, sanguinante, con proiettile che lo ha centrato in testa. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno udito lo sparo in via Sabotino, a due passi da piazza Mazzini, zona Prati - Delle Vittorie.

Sul posto il personale medico del 118 e la polizia di Stato, anche con la squadra della Scientifica. L'uomo, privo di sensi, è stato trovato con in mano la pistola vicino l'androne di un palazzo. Inutili i soccorsi: è deceduto sul colpo. Secondo quanto si apprende, si tratta di un uomo di 87 anni.

Gli investigatori del commissariato Prati, che non escludono l'estremo gesto da perte dell'anziano, hanno sentito alcune persone che hanno assistito alla scena e sequestrato l'arma. Da accertare se fosse o meno legalmente detenuta.