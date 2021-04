Paura fuori alle Poste: esce dall'ufficio e spara due colpi di pistola in aria

Mezzogiorno di fuoco alle poste di Tor Lupara dove un uomo ha esploso due colpi di pistola (poi risultata essere una scacciacani) in aria. A creare il panico fra le decine di persone in fila fuori gli uffici della via Nomentana del Comune della provincia nord est della Capitale un 40enne, poi denunciato dalla polizia.

I fatti intorno alle 12:30 di mercoledì 14 aprile quando decine di chiamate hanno richiesto l'intervento al 112 indicando "un uomo che sta sparando fuori le Poste". Fra la paura e l'apprensione molti dei presenti si sono allontanati dall'area. Nella frazione del Comune di Fonte Nuova sono quindi intervenuti gli agenti del III Distretto di Polizia Fidene Serpentara che, ascoltati i testimoni, hanno trovato l'uomo che aveva fatto fuoco nei pressi di un locale poco distante.

Alla domanda sul perchè avesse sparato due colpi all'uscita dalle Poste e sul perchè fosse in possesso di una pistola (seppure scacciacani), l'uomo non ha saputo fornire indicazioni. Identificato in un 40enne residente nel Comune della provincia nord est della Capitale è stato poi denunciato per "accensione ed esplosioni pericolose".