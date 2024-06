Giallo al Portuense: due saracinesche crivellate di colpi. Gli spari in pieno giorno

Giallo al Portuense. Sono in corso le indagini sui colpi di arma da fuoco esplosi contro la saracinesca di due negozi - uno chiuso e l'altro in ristrutturazione - in via dell'Imbrecciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli e del nucleo operativo della compagnia di Roma Eur dopo la segnalazione di un passante - arrivata verso le 21:00 di giovedì sera - al 112.

I militari hanno trovato 11 fori sulla saracinesca di un’attività commerciale, una paninoteca che ieri era chiusa, e 5 contro la serranda del locale commerciale accanto, al momento in fase di ristrutturazione. Dai primi accertamenti, anche da testimonianze raccolte, sembra che i fori siano conseguenze di colpi d’arma da fuoco, esplosi nel pomeriggio verso le 15:00 presumibilmente con una pistola, che qualcuno, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, aveva sentito senza dargli peso.

Gli investigatori della compagnia Eur hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici e indagano sull’accaduto. Contattati i proprietari, non risultano minacce o sospetti.Al momento non viene esclusa ipotesi.