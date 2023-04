La banda del distributore, guardia giurata spara contro l'auto dei ladri in fuga

Due colpi di pistola esplosi contro l'auto dei banditi in fuga che avevano appena provato a investirlo. A spararli una guardia giurata dopo che ha sorpreso una banda di ladri a scassinare la colonnina del distributore di carburante con un frullino elettrico. È successo in zona Porta di Roma, a due passi dall'omonimo centro commerciale. In fuga a bordo di una Audi A6 i ladri sono poi scappati.

È l'1:30 della scorsa notte quando agli occhi di una guardia particolare giurata in servizio di vigilanza ai distributori di carburante di via Casale Redicicoli non sono passati inosservati tre uomini che - armati di smerigliatrice - stavano cercando di forzare la colonnina del distributore self service che si trova nel III municipio Montesacro.

Alla vista della GPG la banda ha quindi desistito dai propri intenti ed è salita a bordo di una Audi A6. Davanti a loro il vigilante, con il conducente che al fine di guadagnarsi la fuga ha provato a investirlo. Riuscito a schivare la vettura l'uomo ha estratto la pistola e ha esploso due colpi contro l'auto in fuga. Il ladri si poi dileguati a bordo della super car su via di Settebagni e poi sul Grande raccordo anulare.

Richiesto l'intervento al 112 a Porta di Roma sono arrivate le volanti e gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia. Ascoltata la guardia giurata i poliziotti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del distributore di carburante.