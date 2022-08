Banda di ladri in fuga da Roma est a Pomezia, la polizia spara: un ferito in gravi condizioni

Prima il tentato furto, poi l'inseguimento da film iniziato dalla borgata Finocchio e finito a Pomezia con l'auto della banda di ladri ribaltata, e infine gli spari della polizia. Colpi di pistola esplosi per intimidire i malviventi e che hanno ferito un uomo, soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale San Camillo dove è tutt'ora ricoverato.

È la folle notte iniziata poco dopo le due del mattino di lunedì primo agosto, a Roma. La polizia indaga a bocche cucite e, ufficialmente, sceglie di non raccontare quanto avvenuto perché "ci sono delle indagini in corso", la motivazione. Di certo, come confermato da alcune fonti a RomaToday, c'è un ferito in gravi condizioni. Un uomo di etnia rom, attualmente in prognosi riservata, ferito da un colpo di proiettile.

Secondo quanto emerso l'uomo ferito era a bordo di una Audi A2, con altri tre connazionali. Una banda di ladri. I quattro avevano deciso di saccheggiare nella notte un negozio nella borgata Finocchio. L'allarme dell'esercizio commerciale, però, ha fatto scappare i ladri allertando contemporaneamente le forze dell'ordine. Sul posto indicato sono accorse le volanti della polizia e da lì è iniziato un inseguimento da film passando per via Collatina e via dell'Acqua Vergine.

Poi da La Rustica i banditi hanno preso il raccordo anulare per uscire a Roma sud, in direzione Pomezia dove c'è stato l'epilogo. Intorno alle 4 del mattino l' Audi A2 in fuga, è stata intercetta all'altezza dell'ex deposito Telecom in via della Solfarata. I quattro, pur di guadagnarsi la fuga, hanno tentato di investire alcuni poliziotti della squadra mobile arrivati in supporto. A quel punto gli agenti hanno sparato dei colpi di pistola intimando l'alt alla macchina.

Uno dei proiettili ha ferito un componente della banda. Il conducente dell'auto ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata. I quattro rom sono stati arrestati, dopo una fuga a piedi. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Camillo dove è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni. La polizia indaga.