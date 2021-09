Far west nell'area di servizio: poliziotto spara contro l'auto del rivale per motivi passionali

Prima la lite, poi lo sparo. E' di natura passionale la discussione scoppiata venerdì mattina tra un poliziotto ed un uomo, incontrato in un'area di servizio in via Santa Barbara, a Nettuno. Al termine della lite l'agente ha esploso un colpo di pistola contro la macchina del 'rivale' in fuga, centrando una gomma.

Nessuno è rimasto ferito, mentre sono al vaglio le posizione di entrambi e i filmati delle telecamere di videosorveglianza sul posto. Indagini da parte del Commissariato Anzio-Nettuno di polizia.