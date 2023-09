Pubblica video su Instagram mentre spara con la pistola

Pubblicava sul proprio profilo Instagram dei video mentre sparava alcuni colpi di pistola. Reel pericolosi. Proiettili che avrebbero potuto ferire o provocare danni. A renderli pubblici un 32enne di Monteverde, denunciato poi dalla polizia.

Dal monitoraggio del web sono emersi dei video pubblicati sul social network Instagram in cui il 32enne era intento a sparare alcuni colpi di pistola utilizzando un’arma da fuoco tipo revolver. Da qui le indagini dei poliziotti del distretto Monteverde. Gli investigatori hanno poi accertato la frequenza con la quale il ragazzo era solito pubblicare immagini e video che lo ritraevano mentre imbracciava e utilizzava armi.

Per evitare che il 32enne potesse abusare delle armi, legalmente detenute, e denunciate, gli agenti hanno proceduto al ritiro in via cautelare di una pistola Tanfoglio Stock 2 cal 9x21, di una rivoltella Smith and Wesson calibro 357 magnum, di una carabina “SDM Sino Defence Manufacturing cal 7,62x39, di un Fucile Winchester cl, 12, di un Porto di Fucile Tiro a Volo e di 13 cartucce.

Il 32enne è stato, poi, denunciato per porto abusivo di armi e gli sono state sequestrate 44 armi bianche non denunciate alla competente autorità.