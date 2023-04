Spari in strada: carabinieri sul posto

"Sti stanno sparando in strada", questa l'allerta arrivata al 112 a partire dalle 15:40 di lunedì 17 aprile a cui hanno fatto seguito altre chiamate al numero unico per le emergenze che indicavano "l'esplosione di colpi d'arma da fuoco" nella zona dell'Appio Tuscolano, poco distante da Villa Lais.

In piazza Montecastrilli sono accorsi quindi i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Roma Piazza Dante. Una volta sul posto i militari dell'arma non hanno però trovato riscontro nelle segnalazioni. In strada né bossoli né tanto meno persone ferite. Un vero e proprio giallo.

Gli investigatori - ancora sul posto mentre scriviamo - stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l'accaduto. Fra le ipotesi non si esclude il possibile utilizzo di una arma soft air.