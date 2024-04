Spara contro un bersaglio in un parco a pochi metri dall'area giochi dei bambini

Si è messo a sparare contro un bersaglio di carta con un grosso fucile e delle pistole a pallini. Colpi esplosi in un'area verde compresa tra via Paolo di Dono e Via del Serafico, a ridosso dell'area giochi per i bambini. A notare l'uomo, un 48enne, sono stati alcuni genitori che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi gli agenti del gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale che erano in zona per ispezionare il mercato del quartiere. L'uomo fermato è stato denunciato. Trovate sul posto anche due pistole prive di sicurezza, due fondine, un cinturone, tre caricatori e due confezioni di pallini, destinate a ricaricare le armi. Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte a ulteriori perizie, per verificarne eventuali alterazioni strutturali e funzionali.