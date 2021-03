Spari ad Ostia: litiga con i nonni ed esplode dei colpi di pistola dal terrazzo

L'intervento della polizia in un appartamento in viale Vasco da Gama

"Stanno sparando dei colpi di pistola dal terrazzo al pian terreno". Questa la segnalazione arrivata lunedì sera al 112 da diversi residenti di Ostia.

In particolare la richiesta d'intervento per degli spari è arrivata poco dopo le 21:00 del 29 marzo da un appartamento di viale Vasco da Gama. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia che hanno accertato l'esplosione dei colpi di pistola in un'abitazione dove vivono due anziani.

Ascoltata la coppia che vive nell'abitazione questa ha riferito che a sparare i colpi con una "pistola scacciacani" è stato il nipote, un giovane 19enne, che poco prima aveva avuto un acceso diverbio per futili motivi con i nonni. Al culmine del litigio il giovane ha quindi impugnato una pistola scacciacani, è uscito sul terrazzino dell'abitazione al pian terreno, ed ha esploso diversi colpi che hanno allarmato gli abitanti della zona per poi far perdere le proprie tracce.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli investigatori del X Distretto di polizia di Ostia Lido che, ascoltati i residenti dell'appartamento, hanno cominciato le ricerche del giovane, al momento ancora ricercato.