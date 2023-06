Ostia, spari all'alba: uomo ferito con un colpo di pistola al fianco

Ancora spari a Roma. Ancora un uomo ferito a colpi d'arma da fuoco. Tornano a farsi sentire le pistole nella Capitale. Dopo i due pregiudicati lasciati feriti davanti all'ospedale Sandro Pertini in questo week end appena trascorso, la settimana si apre con un nuovo agguato. I fatti a Ostia dove un uomo è stato ferito al fianco.

Sparatoria a Ostia

Sono state numerose le chiamate arrivate al 112 a partire dalle 5:00 di lunedì mattina per segnalare "uno sparatoria vicino alla spiaggia libera". Sul lungomare Duca degli Abruzzi, altezza piazza Scipione Africano, sono quindi intervenuti i poliziotti e l'ambulanza del 118 che, a parte delle macchie di sangue sull'asfalto, non hanno trovato nessuno in strada.

Uomo ferito all'ospedale Grassi di Ostia

Gli agenti del X distretto Lido si sono quindi recati all'ospedale Grassi di Ostia dove hanno trovato un uomo - un cittadino cileno di 36 anni - in gravi condizioni ferito con un colpo d'arma da fuoco al fianco. In attesa di essere ascoltato dagli inquirenti l'uomo è stato sottposto a un intervento chirugico. Sul lungomare sono intervenuti invece gli investigatori della squadra mobile e la polizia scientifica. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona.

Due accoltellati durante una rissa a Ostia

Proprio a Ostia, 24 ore prima, era avvenuta una violenta lite dove, oltre a spintoni e parole grosse sono spuntati i coltelli. Una maxi rissa su lungomare Paolo Toscanelli, scoppiata intorno alle 3:00 della notte. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che hanno trovato due feriti in strada: un 19enne di origini libiche e una 27enne sudamericano, quest'ultimo ferito alla schiena con un'arma da taglio e trasportato in condizioni critiche sempre all'ospedale Grassi. A lasciarli a terra gli altri protagonisti della rissa che, alle prime grida dei residenti - e probabilmente scorgendo la gravità dei due feriti - si sono dati alla fuga. A rintracciarli i carabinieri: si tratta di quattro sudamericani, anche loro tutti feriti. Al momento chi indaga non escludono nessuna ipotesi, né tanto meno un possibile collegamenti fra i due fatti avvenuti a Ostia a distanza di 24 ore l'uno dall'altro nel raggio di poco p0iù di un chilometro.

Due gambizzati scaricati davanti all'ospedale

Dunque ancora un agguato a colpi d'arma da fuoco nella Capitale. Oltre al ferimento di Ostia, sempre la polizia, sta cercando di risolvere un altro caso, accertato dopo l'intervento di una pattuglia all'ospedale Sandro Pertini. Qui gli agenti hanno infatti trovato due uomini, entrambi romani di 49 e 50 anni, scaricati da un'auto davanti all'ingresso del nosocomio dei Monti Tiburtini con ferite alle gambe compatibili con degli spari.

A Roma si torna a sparare

In questo caso le due vittime non hanno fornito elementi utili alle indagini. Due agguati con tre feriti in poche ore sui quali stanno cercando di dare delle risposte gli inquirenti. Indagini che portano al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.