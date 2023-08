Spari a Ostia: esplode colpi di pistola contro le case. Elicottero in volo per rintracciarlo

Momenti di tensione a Ostia dove un uomo nel pomeriggio del ventiquattro agosto, è sceso in strada e ha sparato contro alcuni appartamenti tra via del Sommergibile e via Domenico Baffigo. Le zone sono quelle dello spaccio, quelle a ridosso del fortino dei boss Carmine e Roberto Spada, attualmente in carcere. Oggi lì, come dimostrano i fatti di oggi, si può sparare, perché Ostia Nuova è senza Re.

Gli spari da un autobus

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato intorno alle 15 quando si sono uditi diversi colpi di pistola. Secondo i primi riscontri l'uomo avrebbe sparato mentre era a bordo dell'autobus della linea 01, mentre il mezzo transitava in via del Sommergibile. Tante le chiamate al numero unico per le emergenze.

L'elicottero in volo

Sul posto la polizia di Stato, supportata dalla Finanza, e da un elicottero che dall'alto ha fin da subito monitorato la zona tra le case di Ostia Nuova, appunto, e dei Lotti dove poco meno di un anno fa furono esplosi dei colpi di pistola.

Non solo. Le aree perlustrate dall'alto dall'elicottero sono quelle della stazione Lido Nord, via Paolo Orlando, viale della Vittoria e via Casella con più controlli concentrici. Da quanto si apprende non sono state trovate persone ferite. L'ipotesi è quella di un avvertimento a scopo intimidatorio.

La situazione

Gli agenti del X distretto del Lido stanno lavorando per ricostruire quanto successo e perché. Sul posto anche la polizia scientifica. Presto dire se l'agguato sia scaturito in una dinamica di spaccio o di questioni personali. Certo è che pochi giorni fa, alla vigilia di Ferragosto, una serie di ordigni furono fatti esplodere tra Ostia, Fiumicino e Dragona. Su quel caso la procura distrettuale antimafia ha aperto un fascicolo. Senza Re sul litorale i criminali sono tornati ad alzare la voce.