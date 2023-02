Spari a Ostia: coppia ferita a colpi di pistola davanti a un ristorante

"Ci hanno sparato mentre eravamo in auto". E' questa la denuncia di una coppia, un uomo e una donna, che, poco dopo le 18 di oggi - sabato 11 febbraio -, si è presentata all'ospedale Grassi di Ostia per farsi curare delle ferite d'arma da fuoco ai glutei e alle gambe. Ferite non gravi, tanto da non richiedere il ricovero. Tanto quanto basta però da dover far ricorso alle cure mediche e da denunciare quanto accaduto.

A raccogliere il loro racconto gli agenti del X distretto della polizia di Stato. Secondo quanto raccontato dai due, l'agguato sarebbe stato compiuto mentre entrambi si trovavano in auto in via di Castel Porziano, davanti a un ristorante. A loro si sarebbe avvicinato un uomo che avrebbe fatto fuoco colpendo la coppia di striscio alle gambe e ai glutei.

Raccolta la denuncia, i poliziotti hanno inviato la squadra scientifica nel punto indicato come luogo dell'agguato. Obiettivo refertare elementi utili a ricostruire l'accaduto.

Si tratta dell'ennesimo episodio criminale ad Ostia, dove negli ultimi mesi si è tornato a sparare. Solo lo scorso 3 febbraio, nella zona di Nuova Ostia, è stato ucciso Fabrizio Vallo, episodio ancora senza un responsabile e sul quale indagano i carabinieri.