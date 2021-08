Far West la notte di Ferragosto: esplosi colpi di pistola ad Ostia e Castel Gandolfo

Far West la notte di Ferragosto a Roma ed ai Castelli Romani dove sono stati esplosi dei colpi di pistola. Danneggiata una vettura, in nessuno dei due episodi accaduti ad Ostia e Castel Gandolfo si sono registrati dei feriti, con i carabinieri che indagano su entrambi i casi per fare luce sull'accaduto.

Spari ad Ostia da un'auto in corsa

In particolare la prima segnalazione è arrivata al 112 da parte di un cittadino di Ostia la notte fra sabato e domenica. Una chiamata che ha indicato ai carabinieri della Compagnia lidense l'esplosione in aria di quattro colpi d'arma da fuoco, esplosi da una vettura in transito sul lungomare Paolo Toscanelli, altezza largo delle Sirene. Accertato l'accaduto, i rilievi tecnici sono stati eseguiti dagli investigatori dell'Arma che hanno repertato 4 bossoli di pistola che sono stati sequestrati. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Nessuno è rimasto ferito né si sono registrati danni ad auto o cose.

Spari a Castel Gandolfo la notte di Ferragosto

Sempre nella notte tra il 14 e il 15 agosto, a Castel Gandolfo, Comune dei Castelli Romani, in via Spiaggia del Lago, ignoti, a bordo di un’auto, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, successivamente dandosi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo che hanno rinvenuto alcuni bossoli nonché un'ogiva all'interno dello sportello lato guida di un’auto parcheggiata. Anche in questo caso nessuno è rimasto ferito.

Due episodi inquietanti che, secondo le prime investigazioni, seppure simili nelle loro modalità, non sembrererebbero essere collegati. Indagini in corso da parte dei carabinieri per fare luce su entrambi i casi.