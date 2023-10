Ostia: aggrediscono la madre, fratelli si vendicano e sparano contro un uomo

Una lite per rumori molesti. Una donna aggredita da un gruppo di persone. Poi la "vendetta" dei figli - due fratelli romani - che impugnata una pistola hanno ferito un uomo come rappresaglia per le violenze subite dalla madre. Era l'alba dello scorso 19 giugno quando un 36enne venne soccorso sul lungomare degli Abruzzi dopo essere stato ferito al fianco da un colpo di pistola. Un tentato omicidio ricostruito dagli investigatori di polizia di Ostia, che hanno arrestato i due fratelli di 32 e 36 anni.

Le indagini della polizia

Trasportato all'ospedale Grassi di Ostia, il cileno fu da subito poco collaborativo. Da qui le indagini degli agenti del X distretto Lido. Le attività tecniche, supportate dai sistemi classici di indagine come la ricerca e l’ascolto dei testimoni, hanno indirizzato i poliziotti verso i due fratelli italiani di 32 e 36 anni.

La lite e la rappresaglia

Secondo la ricostruzione giudiziaria, circa un’ora prima del ferimento, quindi nel pieno della notte, la mamma dei due sarebbe stata aggredita da alcuni connazionali della vittima dopo una lite scaturita per dei rumori molesti. I fratelli avrebbero quindi agito nei confronti del giovane cileno come “rappresaglia” per le violenze subite dalla madre.

Fratelli in manette

I numerosi riscontri investigativi hanno permesso alla procura di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari l’emissione di una misura cautelare a carico dei due uomini. Gli agenti del commissariato lidense hanno eseguito l'ordinanza cautelare e, dopo agli atti di rito, hanno accompagnato in carcere i due fratelli.