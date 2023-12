Spari a Roma: tre colpi di pistola contro un'auto con tre ragazzi dentro

Spari a Ostia Antica. Tre colpi di pistola sono stati esplosi in direzione di un'auto a bordo della quale si trovavano tre giovani. Una notte di paura. Decine le richieste d'intervento al 112 da parte dei residenti della zona, allarmati dagli spari che hanno squarciato il silenzio della notte del week end appena trascorso.

Sono stati i carabinieri di Ostia a intervenire la notte fra il 2 il 3 dicembre all'altezza del civico 258 di via Padre Mariano Colagrossi. Una volta sul posto hanno accertato l'accaduto: ignoti hanno infatti esploso tre colpi di pistola in direzione di una Smart occupata da due ragazzi e una ragazza, tutti studenti incensurati, senza colpirli.

I militari dell'Arma non hanno rinvenuto bossoli, né fori compatibili con una azione da fuoco. Dalle prime ricostruzioni appare verosimile l'utilizzo di una pistola scacciacani. Indagini in corso per chiarire il tutto. I carabinieri al momento non escludono nessuna ipotesi.