Spari a Ostia, sette colpi di pistola contro un portone

Si torna a sparare ad Ostia. Dopo i colpi di pistola esplosi ai "lotti", un altro giallo sul quale indagano le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito, eppure i contorni sanno di un agguato. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti di via Costanzo Casana che nella notte tra sabato e domenica hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Tante le chiamate.

All'altezza del civico 305, trenta minuti dopo la mezzanotte, si sono recati gli agenti dei commissariati di Ostia e Fiumicino, insieme alla polizia scientifica. Secondo quanto emerso, almeno sette colpi di pistola sarebbero stati esplosi contro il portone di un palazzo. La zona è quella che confina con l'area che segna l'ingresso nel quadrante dello spaccio, quello di Ostia Nuova.

Una zona di confine tra i "lotti", appunto, e i palazzi popolari dominati dal clan Spada. Al momento chi indaga lo fa a bocche cucite e non esclude nessuna ipotesi. Così come non è escluso che ci siano legami tra i due avvertimenti a colpi di pistola fatti ad Ostia.