Paura sul litorale: spari in strada per fermare un fuggitivo, era ricercato

Due colpi in aria a scopo intimidatorio. Ad esploderli in strada in pieno giorno la polizia, nel tentativo di fermare un uomo scappato dopo essere stato scovato in un'abitazione di Nettuno, in provincia di Roma. A finire in manette un cittadino romeno, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati commessi in Piemonte.

La caccia all'uomo è cominciata nel pomeriggio di mercoledì 26 maggio, con gli investigatori della Questura di Torino arrivati a Nettuno per notificare l'ordine di carcerazione al ricercato. Assieme ai poliziotti del commmissariato Anzio Nettuno gli agenti hanno trovato in via dei Gelsi la casa dove si nascondeva il cittadino straniero. Una volta trovatosi con i poliziotti alla porta, si è dato alla fuga per le strade del Comune tridentino del litorale nord laziale con i poliziotti che hanno esploso due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.

Una corsa a piedi con l'uomo che ha provato a fare perdere le proprie tracce passando per alcune aree incolte. Notato il trambusto in ausilio ai poliziotti sono quindi arrivati i carabinieri della locale stazione che lo hanno intercettato mentre scappava fra piazza Sant'Anna e via della Liberazione.

Oramai braccato l'uomo è stato poi bloccato ed ammanettato. Identificato nella persona ricercata dalla Questura di Torino è stato quindi arrestato ed associato in carcere.