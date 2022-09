Spari sul litorale, affiancano auto con a bordo due giovani e fanno fuoco

Spari a Nettuno, comune del litorale a sud della provincia di Roma. Un agguato in piena regola andato in scena poco dopo le 19 di domenica 25 settembre. Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio che indagano sul caso. I poliziotti hanno recuperato diversi bossoli.

I fatti si sono consumati in via Rosario Livatino a pochi metri della lungomare di Nettuno. Stando a quanto ricostruito, un'auto con a bordo tre persone ha affiancato una vettura con dove c'erano due ragazzi. Gli assalitori - che hanno agito a volto coperto - hanno fatto fuoco sparando dall'auto in corsa diversi colpi di pistola. I due ragazzi, bersaglio dell'agguato, sono rimasti illesi. La polizia adesso indaga e non si esclude nessuna pista. Sul posto anche la scientifica.