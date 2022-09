Spari sul litorale, i colpi esplosi con una mitraglietta: nel mirino del commando due fratelli incensurati

Sono due fratelli incensurati le vittime dell'agguato a colpi di arma da fuoco andato in scena domenica sul litorale di Nettuno. Ventuno e 19 anni, i due sono stati speronati da una vettura con a bordo un commando di tre uomini che hanno poi sparato dei colpi di mitraglietta in aria.

Un agguato in piena regola, un avvertimento secondo quanto accertato dagli investigatori. I fatti poco dopo le 19:00 del 25 settembre mentre i due giovani fratelli - residenti nella vicina Anzio - si trovavano a bordo di una Fiat 500 che percorreva via Rosario Livatino, a poche centinaia di metri dal lungomare di Nettuno. Ad attenderli un commando di tre persone, tutti con i volti travisati dai passamontagna, ma soprattutto armati.

A bordo di una Lancia Ypsilon la banda ha atteso l'arrivo della 500. Affiancata l'utilitaria, la stessa è stata speronata e spinta contro un marciapiede e poi contro un muro. Scesi dalla vettura i due fratelli sono quindi scappati cercando riparo in un complesso residenziale. Inseguiti dai tre attentatori gli stessi hanno poi esploso una raffica di mitra in aria, senza colpire nessuno. Infine, come in un film di malavita, il conducente della Lancia ha ingranato la prima con il gruppo armato che ha fatto perdere le proprie tracce.

Una raffica di mitra che ha allarmato gli abitanti della strada con decine di telefonate al 112 che indicavano l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Anzio Nettuno di polizia, con gli investigatori della squadra mobile e la polizia scientifica che ha recuperato alcuni bossoli.

Entrambi incensurati, seppur sotto choc, i due fratelli non hanno riportato conseguenze né hanno fornito spiegazioni sulle possibili motivazioni dell'agguato. Un vero e proprio giallo dunque, con gli investigatori che al momento mantengono il massimo riserbo sulle indagini non escludendo nessuna ipotesi, dal motivo personale al regolamento di conti.