Spari sul litorale, raffica di colpi di pistola contro un appartamento. La pista della faida per lo spaccio

Almeno quattro colpi di pistola esplosi, un uomo di 32 anni arrestato e un'auto rubata piena di bossoli. Si torna a sparare sul litorale sud di Roma, a Nettuno, dove negli ultimi mesi già in altre due occasioni si sono verificati altrettanti agguati. Pure in questa circostanza nessuno è rimasto ferito. Avvertimenti che, secondo chi indaga, potrebbero configurarsi in faide per la gestione delle piazze di spaccio a due passi dal mare.

Un uomo in fuga

Una intimidazione, in questa occasione, neanche troppo nascosta. Avvenuta in pieno giorno e con un uomo che ha confessato di aver sparato. I fatti si sono consumati intorno alle 16 in via Lampedusa. I carabinieri di Anzio li hanno ricostruiti a ritroso. Nei pressi della via Litoranea, andando verso Ostia, i militari hanno fermato un uomo al volante di una Fiat 500 che stava guidando in maniera spericolata, tamponando anche la gazzella dell'Arma.

A quel punto, dopo un breve inseguimento, l'auto in fuga è stata fermata. A bordo un trentaduenne che nascondeva una pistola. In auto anche diversi bossoli esplosi. Il trentaduenne, di Ostia, ha quindi raccontato ai carabinieri che poco prima aveva sparato contro l'appartamento di un suo rivale.

Una versione ancora al vaglio degli investigatori, ma che ha permesso ai carabinieri di dare una prima risposta a una serie di chiamate che proprio in quei momenti stavano arrivando da Nettuno attraverso il numero unico per le emergenze.

Le indagini

Arrivati in via Lampedusa, infatti, i rilievi hanno permesso di aggiungere un altro pezzo al puzzle. Lì sono stati trovati quattro fori di proietti in un appartamento, quello dove vive un uomo ai domiciliari, già noto per il suo giro di spaccio e perché in passato aveva punito un ladro costringendolo a camminare nudo in strada e riprendendo tutta la scena.

Che sia stato il trentaduenne fermato dai carabinieri a sparare, come lui stesso avrebbe raccontato, è ancora presto per dirlo. Di certo c'è che l'uomo è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione perché sia la pistola che l'auto sono risultate rubate. Chi indaga non esclude ce si tratti di una lotta per conquistare lo spaccio del litorale. Di recente, proprio a Nettuno, si sono verificati anche episodi di colpi d'arma da fuco. A settembre e ottobre, sempre in via Rosario Livatino.