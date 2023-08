Spari a Nettuno: undici colpi di pistola esplosi nel quartiere di Cretarossa 

Colpi di pistola in serie, esplosi in una zona residenziale a rompere il silenzio della sera e la tranquillità di Nettuno. Tarda serata di paura quella di ieri nella cittadina del litorale a sud di Roma. Poco prima di mezzanotte in via Beatro Padre Pio, nel quartiere di Cretarossa, sono stati esplosi undici colpi di pistola, poi scoperti essere a salve.

Tante le chiamate al 112 e in pochi minuti la via si è riempita di pattuglie dei carabinieri. Secondo i testimoni a sparare a ripetizione sarebbero state due persone a bordo di una moto, celate da caschi integrali. Spari, uno dietro l'altro, che apparentemente non avevano bersagli in particolare.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Anzio che stanno cercando di capire se in zona vi fosse un obiettivo sensibile e se quindi l'atto potesse avere un valore dimostrativo. Possibile si sia trattato di una bravata, anche se la concentrazione dei colpi in un'unica via porterebbe a escludere tale ipotesi.

A inizio anno, sempre a Nettuno, episodi analoghi sono stati registrati dai carabinieri. Spari per intimidire, nell'ambito di affari legati allo spaccio. Non si esclude che l'episodio di ieri sera possa inserirsi in dinamiche simili