Spari a Morena: ladri d’auto provano ad investire agenti

I tre sono stati sorpresi in via Monasterace ma sono riusciti a scappare a bordo di una Volkswagen Golf

Uno sparo nella notte a risvegliare il sonno dei residenti. Succede a Morena dove la polizia ha esploso un colpo di pistola a scopo intimidatorio contro una banda di ladri d’auto che aveva provato ad investire gli agenti per guadagnarsi la fuga.

I fatti sono accaduti la notte dello scorso 23 marzo quando al 112 è arrivata una chiamata che indicava tre persone aggirarsi con fare sospetto fra le auto in sosta in via Monasterace, nel VII Municipio Tuscolano. Richiesto l’intervento alla sala operativa sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato Romanina di polizia che hanno sorpreso i predoni mentre tentavano di forzare la portiera della vettura presa di mira.

Sorpresi dalla polizia i tre ladri hanno desistito dai propri intenti e sono saliti a bordo di una Volkswagen Golf di colore nero dandosi alla fuga. A cercare di impedirgli di fuggire i poliziotti che hanno intimato l’alt ai malviventi con il conducente della Golf che al fine di guadagnarsi la fuga ha provato ad investire gli agenti.

Proprio in questo momento un poliziotto ha quindi esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio con la volante che si è messa all’inseguimento dei ladri poi riusciti a dileguarsi ed a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti della scientifica a caccia di tracce lasciate dalla banda sulla vettura che avevano provato a rubare. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Romanina di Polizia.