Spari in strada: ragazzini rubano fucile ed esplodono colpi in pieno giorno

Un vero e proprio giallo risolto in poco tempo dai carabinieri. A dar vita al mistero alcuni colpi di fucile esplosi in pieno giorno. Spari che hanno attirato l'attenzione di alcuni cittadini di Monterotondo Scalo, provincia nord di Roma, che hanno chiamato il 112.

La richiesta d'intervento al numero unico per le emergenze intorno alle 17:00 di martedì 23 maggio. Sul posto, in via della Dogana, dove erano stati uditi i colpi, sono intervenuti i militari della compagnia di Monterotondo che a seguito di immediate indagini, sono riusciti a sbrogliare quello che all’inizio sembrava un rompicapo.

I carabinieri della stazione di Montelibretti e della stazione di Capena hanno dato supporto ai colleghi della compagnia eretina e in poco tempo si è risaliti a quattro 17enni, residenti tra Mentana e Monterotondo, che sono gravemente indiziati di avere messo a segno un furto da un’abitazione di un anziano defunto in via della Dogana da dove avevano portato via un fucile da caccia, argento e una pelliccia.

Vistisi scoperti i 4 hanno anche provato a nascondere il fucile ma i carabinieri lo hanno recuperato. I 17enni sono stati arrestati perché gravemente indiziati di furto in abitazione aggravato, detenzione e porto abusivo di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, in concorso. In attesa della convalida, sono stati sottoposti all’obbligo della permanenza in casa. Tutta la refurtiva è stata recuperata.