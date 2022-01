Spari in metro: guardia giurata aggredita dal branco esplode due colpi in stazione

Paura a Rebibbia dove una guardia giurata ha esploso due colpi di pistola all'interno della stazione della linea B della metropolitana fra il panico dei passeggeri in quel momento presenti alla fermata della via Tiburtina. A provocare la reazione della gpg una baby gang, che poco prima aveva importunato i passeggeri per poi scagliarsi contro il 'vigilante'. E' accaduto intorno alle 22:00 di venerdì 21 gennaio.

Secondo quanto si apprende un gruppo di ragazzi, tutti in evidente stato di ubriachezza, sono entrati in serata all'interno della stazione capolinea della linea B scavalcando i tornelli. Una scena che non è passata inosservata alla guardia particolare giurata in servizio alla stazione che li ha invitati ad uscire. Invito che non ha trovato risposta con la baby gang che non soddisfatta ha cominciato ad importunare i passeggeri presenti alla fermata.

Poi le violenze, con il branco che senza un apparente motivo ha aggredito un ragazzo in attesa di salire su un convoglio della metro. Da qui l'inevitabile intervento della guardia giurata che per allontanare i violenti e difendere il passeggero è stato a sua volta preso di mira ed aggredito.

Particolarmente aggressivi, la gpp ha quindi impugnato la pistola d'ordinanza ed a scopo intimidatorio ha esploso due colpi di pistola verso il soffitto gelando il sangue dei presenti.

Decine le telefonate al 112 con l'arrivo sul posto dei carabinieri della compagnia Roma Montesacro che sono riusciti a bloccare due ragazzi del gruppo, un 18enne ed un 21enne romani, poi denunciati per violenza e minacce a pubblico ufficiale con il resto della banda riuscito a far perdere le proprie tracce.

Una serata movimentata che ha comportato la chiusura della fermata metro Rebibbia dalle 23:00 fino all'1:30. Tanta la paura fra i presenti ma nessuno è rimasto ferito.