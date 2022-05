Spari a Magliana, prima il colpo di pistola e poi la fuga tra le vie del quartiere

Un colpo di pistola sparato e che fortunatamente non ha colpito nessuno. È questa, al momento, l'unica certezza sulla quale la polizia si basa per indagare su quanto accaduto in via della Magliana Nuova, all'altezza dell'intersezione con via Giovanni Battista Aleotti nella mattinata di mercoledì 11 maggio.

A dare l'allarme i residenti del quartiere. Molti, intorno alle 10:30, hanno chiamato il numero unico per le emergenze. La segnalazione sempre la stessa: "Qualcuno ha sparato". Sul posto si sono recate quattro volanti della polizia di Stato, la squadra mobile e la scientifica. Sul luogo indicato da chi vive lì, gli agenti hanno trovato un uomo e lo hanno ascoltato.

La prima versione

Secondo la sua versione, che dovrà essere verificata, ci sarebbe stato un tentativo di rapina. Chi ha sparato, secondo il racconto di quella che sarebbe stata la presunta vittima, avrebbe tentato il colpo a mano armata. Una volta scattata la reazione della vittima, però, avrebbe sparato per poi fuggire a piedi tra le vie del quartiere.

Le indagini

Un racconto, come sottolineato da chi indaga, al vaglio appunto. Gli inquirenti non vogliono infatti escludere nessuna pista. Né sul movente e né su chi materialmente ha fatto fuoco. Insomma, i punti di domanda sono ancora molti e chi porta avanti le indagine lo fa a bocche cucite.