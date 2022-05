Spari in strada a Magliana, il racconto che non convince e la pistola ritrovata. I punti da chiarire

Una versione ancora tutta da chiarire, un colpo di pistola esploso e un'arma trovata in strada. Sono questi i tre elementi, il primo al vaglio e gli altri due certi, che sono sul tavolo degli investigatori del commissariato San Paolo e della squadra mobile al lavoro per ricostruire i contorni di quanto accaduto tra via Giovanni Battista Aleotti e il civico 59 di viale della Magliana.

I fatti raccontano di come, poco dopo le 10 di mercoledì, diverse chiamate dei cittadini hanno segnalato al numero unico per le emergenze una sparatoria. Appena sono arrivati sul posto gli agenti hanno trovato un romano di 44 anni, una faccia già conosciuta, e una pistola buttata sull'asfalto. L'uomo, con diversi precedenti per spaccio, il 25 novembre scorso era stato gambizzato sotto casa, in via Montelupo Fiorentino, al Trullo. In quell'occasione dei sicari gli avevano scaricato addosso sei colpi di pistola 9x21 e fu portato al San Camillo e poi dimesso.

La prima versione

Il 44enne ha raccontato agli uomini delle forze dell'ordine di essere stato aggredito da una banda di rapinatori. Questa la sua versione. Stando a quanto avrebbe riferito, tre malviventi lo avvrebbero accerchiato per poi provare a rubargli un borsello pieno di soldi. A quel punto lui avrebbe reagito e ci sarebbe stato uno colpo di pistola - lo sparo udito anche dai residenti e la fuga dei presunti rapinatori tra le vie del quartiere.

I punti da chiarire

Una versione che non convice gli investigatori e, c'è di più, non troverebbe conferme nelle testimonianze di chi ha dato l'allarme. Gli investigatori hanno ascoltato il 44enne e l'hanno sottoposto all'esame dello stub per cercare le tracce di polvere da sparo sulle mani. Gli inquirenti, infatti, al momento non escludono che sia stato proprio lui a esplodere il colpo in aria, forse per mettere in fuga i suoi presunti assalitori.

Anche lo movitazione dello sparo è da chiarire. Visti i precedenti del 44enne, infatti, chi indaga non esclude che possa esserci stata una discussione per motivi legati alla droga poi degenerata con il colpo di pistola esploso.