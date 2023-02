Sparatoria all'Infernetto, l'ipotesi della rapina finita male. Si cerca la pistola

La polizia indaga. Le bocche sono cucite. La pistola fumante, quella usata per far fuoco, non si trova. Una cosa, però, è certa: Antonio Da Ponte, ferito insieme alla moglie all'Infernetto, è un nome noto alle forze dell'ordine. Un tempo era legato alla Camorra e già condannato a 20 anni di carcere per omicidio, un delitto consumato a Milano. Da quelle logiche criminali lui, per bocca del suo avvocato Pablo De Luca, si dice estraneo.

"Ha pagato il suo conto con la giustizia", la spiegazione. Da Ponte con la ristorazione ha sempre fatto affari. Dopo che è uscito dal carcere si è ributtato nel business del cibo, proprio all'Infernetto. Ha aperto un locale e, secondo il legale, gli affari vanno bene. Ed è proprio questo il motivo che avrebbe spinto i due uomini che hanno fatto fuoco, a metterlo nel loro mirino.

Stando alla versione della vittima, infatti, due persone con il volto travisato da casco e in sella ad uno scooter lo avrebbero seguito una volta uscito dal suo locale, dopo il turno del pranzo. Aveva l'incasso della prima parte della giornata lavorativa e un orologio di lusso al polso. Dunque, secondo Daponte, a sparargli sarebbero state due persone che volevano rapinarlo. "Non sono questioni legate alla Camorra o alla criminalità locale", spiega l'avvocato De Luca. L'ipotesi da parte di Daponte, dunque, è quella di una tentata rapina.

La vittima, secondo la sua versione, sarebbe stata ferita al piede una volta scesa dall'auto. Aveva visto che quello scooter lo stava seguendo e voleva chiedergliene conto. In auto con lui c'era la moglie e il figlio di 6 mesi. A quel punto, però, è stato raggiunto da due colpi di pistola: il primo al piede e l'altro all'addome. Il secondo proiettile lo ha colpito di striscio e, uscendo, ha poi centrato la moglie tra la coscia e il gluteo. La polizia è al lavoro per verificare la sua versione.

Così come al vaglio degli inquirenti c'è anche la localizzazione del luogo della sparatoria. Non davanti al locale come si pensava in un primo momento, ma tra via

Stradella e il parco di via Orazio Vecchi, a circa un chilometro dal ristorante di Daponte. È qui, infatti, che è stato trovato uno dei bossoli. Le indagini proseguono. Gli inquirenti non vogliono escludere nessuna pista e lavorano anche sul passato di Daponte.