Spari contro coppia di ristoratori all'Infernetto: agguato avvolto nel mistero

È avvolto nel mistero l'agguato avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via di Castel Porziano, nel tratto che attraversa il quartiere dell'Infernetto. Sono state le due vittime, marito e moglie, a denunciare e raccontare l'accaduto, presentandosi all'ospedale Grassi di Ostia. Entrambi feriti - uno al piede, l'altra al gluteo - hanno riferito di essere stati raggiunti da colpi di pistola esplosi da un uomo, poi datosi alla fuga.

Cosa non torna

La coppia è proprietaria di un ristorante ed ha riferito di trovarsi in auto al momento dell'agguato. Quest'aspetto però non appare coerente con la tipologia delle ferite riportate. Chi indaga propende per l'ipotesi che vuole i due impegnati a fuggire dall'aggressore che ha mirato a un piede e a un gluteo prima di fuggire. In questo caso i due avrebbero avuto contezza del pericolo e di quello che stava per succedere e per questo avrebbero tentato, all'ultimo, di sfuggire agli spari. Insomma, secondo l'ipotesi, conoscevano chi ha sparato, ma non vorrebbero rivelarne l'identità.

Le ferite e l'avvertimento

Ferite che sembrano anche raccontare di un possibile avvertimento. Il colpo al piede solitamente viene solitamente esploso per recapitare un messaggio, un avviso: simbologie criminali che, chi indaga, conosce bene ed ecco perché un punto di partenza per le indagini è capire quello che è il profilo dei due bersagli del blitz criminale. L'uomo vittima dell'agguato è già noto alle forze dell'ordine e non si esclude che il suo passato possa essere tornato in qualche modo a galla. Non aiutano i pochi dettagli sull'aggressore forniti dai due.

Il clima pesante a Ostia

Un agguato, quello dell'Infernetto, che racconta una volta di più il clima pesante che si è tornato a respirare ad Ostia, dove spari, omicidi e avvertimenti sembrano tornati all'ordine del giorno. Solo lo scorso 3 febbraio, nella zona di Nuova Ostia, è stato ucciso Fabrizio Vallo, episodio ancora senza un responsabile e sul quale indagano i carabinieri .