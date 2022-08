Far west all'ora dell'aperitivo a Guidonia: spari contro quattro giovani

Agguato all'ora dell'aperitivo a Guidonia, con tanto di colpi d'arma da fuoco esplosi davanti a numerosi testimoni. Bersaglio una comitiva di quattro giovani seduti alla veranda esterna di un bar di via delle Genziane, in località Colle Fiorito di Guidonia.

La ricostruzione

Sono le 19.20 quando davanti al bar, in quel momento pieno di gente, arrivano due auto. Secondo quanto riferito da numerosi testimoni da una delle vetture è uscito un uomo con il volto travisato con una mascherina bianca. Puntati i ragazzi ha quindi esploso diversi colpi di pistola, mancando il bersaglio: nessuno infatti è, per fortuna, rimasto ferito. Quindi la fuga.

Chi sono i bersagli

Quattro i giovani bersaglio dell'agguato. Quando però sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Guidonia di due di loro non vi era più traccia. Gli altri due hanno sostanzialmente confermato la versione fornita dai testimoni, aggiungendo di ignorare i motivi degli spari. In corso di identificazione gli altri due presenti

Indagini

Nel frattempo i militari hanno fatto partire le indagini. Oltre ai carabinieri di Guidonia e della compagnia di Tivoli, sul posto sono intervenuti i loro colleghi del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi scientifici. Acquisite anche le immagini delle telecamere presenti sul posto: obiettivo individuare le targhe delle due auto segnalate. Da chiarire soprattutto il movente, se si sia trattato di un agguato non andato a segno o di un avvertimento lanciato contro qualcuno. Decisiva sarà l'identificazione degli altri 2 giovani che saranno sentiti non appena individuati.