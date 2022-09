Spari a Guidonia: dietro l'agguato la pista della droga. Arrestata una delle vittime

Potrebbe esserci lo spaccio di droga dietro l'agguato a colpi di pistola consumatosi durante l'ora dell'aperitivo davanti un bar di via delle Genziane, a Colle Fiorito di Guidonia lo scorso 30 agosto. A mettere gli investigatori sulla pista delle sostanze stupefacenti una delle vittime dell'agguato, residente nella stessa frazione del comune della Città dell'Aria dove sono stati esplosi i colpi di pistola. Sottoposto a perquisizione domiciliare in casa dell'uomo i militari della compagnia di Tivoli hanno trovato nove dosi di cocaina e della sostanza per il taglio della polvere bianca. Sottoposto a fermo l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto con l'uomo sottoposto all'obbligo di dimora nel comune della provincia nord est della Capitale.

Le indagini dei militari della compagnia tiburtina in seguito all'agguato consumatosi davanti alle decine di persone che affollavano prima di cena il locale di Colle Fiorito. A sparare diversi colpi d'arma da fuoco in direzione di un tavolo dove erano seduti quattro amici un uomo con il volto travisato da una mascherina bianca. Sceso da una vettura fermatasi davanti al bar dopo aver sparato diversi colpi di pistola - non colpendo nessuna per una fortunata casualità - si era poi allontanato a bordo della stessa vettura sulla quale era arrivato davanti al bar.

Intervenuti sul posto i carabinieri identificarono due dei quattro uomini finiti nel mirino della persona armata di pistola, con altri due scappati prima dell'arrivo dei miilitari. Fra loro un 38enne, originario di Villalba, domiciliato a Colle Fiorito e di fatto senza fissa dimora. Scattata la perquisizione in casa gli investigatori hanno trovato e sequestrato della cocaina. Con piccoli precedenti per furto, l'arresto per detenzione ai fini di spaccio è stato poi convalidato dal tribunale di Tivoli.

Un primo tassello importante per gli investigatori dell'arma che, dopo aver acquisito alcune immagini video ed ascoltati i numerosi testimoni presenti, stanno stringendo il cerchio per dare un nome ed un volto alla persona che ha premuto il grilletto, al fine di ricostruire in quale ambito sia maturato l'agguato con la pista della droga che sembra al momento l'ipotesi più accreditata.