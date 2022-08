Spari a Guidonia: uomo si barrica in casa, intervengono i reparti speciali

Diversi spari, uditi distintamente nel cuore delle notte, a squarciare il silenzio di una strada di campagna. Siamo a Guidonia, nella zona di via delle Molette, dove nella notte tra giovedì e venerdì, si sono vissute scene di panico che hanno riportato alla mente scene del passato vissute proprio nella Città dell'Aria, a nord est della Capitale. A sparare i colpi, presumibilmente da un balcone, un uomo che successivamente si è barricato in casa.

Nella zona, a seguito di decine di chiamate di residenti impauriti, si sono recati gli uomini dell'Unità operative di primo intervento (U.O.P.I.), reparti speciali. Subito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine ancora spari e ancora allarme tra i residenti.

L'uomo, barricato all'interno, non voleva saperne di consegnarsi alla polizia. Così si è optato per l'intervento con il quale si è messo in sicurezza l'uomo barricato all'interno. Non risultano feriti.

Dagli accertamenti effettuati la pistola utilizzata è risultata essere una scacciacani.