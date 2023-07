Spari all'alba: gambizzato un ragazzo

Spari all'alba a Marco Simone di Guidonia. Sono state numerose le chiamate al 112 alle prime ore di domenica mattina che indicavano l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. Una volta sul posto i soccorritori hanno trovato riscontro nella richiesta d'intervento trovando un ragazzo gambizzato.

L'agguato è avvenuto domenica 30 luglio in via Germania, a Marco Simone, frazione del comune di Guidonoa Montecelio. Nel mirino di un uomo un 25enne. Sopreso dall'aggressore è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola e lasciato in terra in strada in una pozza di sangue. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Sandro Pertini di Roma, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia di Tivoli. Ascoltato il 25enne non ha saputo fornire elemetni utili agli investigatori. Un vero e proprio giallo in relazione al quale gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi.