Spari in strada, feriti due uomini. Uno è stato colpito alla tempia: "Volevano rapinarci"

Spari a Guidonia, comune alle porte di Roma, nella mattinata di oggi, venerdì 21 giugno. Nipote e zio, un cittadino tunisino di 30 anni e un marocchino di 57 anni, sono rimasti feriti da colpi di pistola esplosi da un uomo con il volto travisato da casco, che era in compagnia di un complice a bordo di uno scooter Honda Sh.

L'agguato si è consumato intorno alle 12:30 in via Stella Polare, nella zona del Parco Azzurro, il centro residenziale di Colleverde. Secondo le vittime i due banditi che hanno sparato li avrebbero feriti dopo una rapina finita male. Una versione al vaglio di chi indaga.

Come stanno i feriti

Sul posto i carabinieri della compagnia di Tivoli e il personale del 118, con i medici che hanno trasportato zio e nipote, entrambi in codice rosso, nei rispettivi ospedali. Il cittadino marocchino di 30 anni, ferito a una gamba, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

Il secondo, ferito anche lui a una gamba e all'altezza della tempia, di striscio, è stato trasferito in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Entrambi, seppur gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

La versione delle vittime

Le due vittime hanno raccontato che mentre e rano in auto, nel parcheggio del complesso residenziale, sarebbero state avvicinate dai due banditi e che i due avrebbero voluto rapinarli.

I due, armati uno con una pistola e l'altro con un coltello, li avrebbero minacciati perché volevano i loro soldi. A quel punto zio e nipote avrebbero reagito e veniva esploso un primo colpo che ferita alla gamba uno dei due, il più giovane. Lo zio 57enne avrebbe quindi inseguito i due che, dopo una fuga di circa centro metri, avrebbero sparato due colpi di pistola ferendolo alla tempia di striscio e alla rotula.

Le indagini

Una versione che al momento è al vaglio di chi indaga, che non vuole escludere nessuna ipotesi. I carabinieri, sulle tracce di chi ha fatto fuoco, hanno recuperato lo scooter Sh da chi fa fatto fuoco.

Gli investigatori stanno lavorando anche per ricostruire i contatti delle due vittima e tracciare i loro profili. Non solo, sono state acquisite anche le immagini di sorveglianza delle zona.