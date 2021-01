Far West all'ombra del Cupolone: spari durante inseguimento, ferito un fuggiitivo

Spari in strada all'ombra del Cupolone nel corso di un inseguimento. E' accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 15 gennaio quando un'auto, una Honda Civic da quanto si apprende con a bordo tre persone, non si è fermata all'alt impostogli da una volante della polizia di Stato. Da qui l'inseguimento, che si è poi concluso in via Monte del Gallo, a due passi da Città del Vaticano, nella zona della stazione di Roma San Pietro, a Gregorio VII.

Secondo le prime informazioni nel corso dell'inseguimento sarebbe rimasto ferito uno dei fuggitivi ed un agente di polizia, rimasto contuso e costretto alle cure dell'ospedale.

Spari ed inseguimento a Setteville di Guidonia

Scenario simile si era presentato la notte del 13 gennaio scorso a Guidonia Montecelio, nella zona di Setteville, quando un 33enne alla guida di una Mini seminò il panico fra le strade della frazione del Comune della provincia nord est della Capitale con gli agenti costretti a fermarlo sparandogli agli pneumatici. Una notte movimentata che terminò con l'arresto dell'uomo per tentato omicidio ed il ferimento di 11 polizotti, rimasti contusi nel corso dell'inseguimento.

