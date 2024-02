Spari all'alba: uomo ferito all'addome con un colpo di fucile

Uno sparo all'alba. Così sono stati svegliati stamattina all'alba gli abitanti della Garbatella. Un colpo di fucile, che ha colpito all'addome un uomo. Un incidente domestico, l'anziano, un 91enne, era infatti intento a pulire la sua doppietta quando è partita una cartuccia che lo ha colpito al petto. Affidato alle cure del 118 è stato trasportato in ospedale.

Sono stati gli agenti del commissariato Garbatella e delle volanti a intervenire poco dopo le 5:30 di mercoledì mattina in via Alessandra Macinghi Strozzi. Entrati in un appartamento hanno trovato il proprietario di casa - un 91enne romano - con una ferita all'addome conseguenza di un colpo di fucile.

Grave, ma cosciente, l'uomo ha poi raccontato ai poliziotti di essersi colpito da solo mentre era intento a pulire la doppietta. In casa con lui la moglie, che ha poi richiesto l'intervento dei soccorsi.

Accompagnato l'anziano all'ospedale San Camillo, in casa del 91enne gli agenti hanno trovato altri fucili da caccia, tutti regolarmente denunciati e detenuti dall'uomo con licenza di caccia. Le armi sono state preventivamente sequestrate. L'uomo, seppur grave, non sarebbe in pericolo di vita.