Roma, prende la pistola e spara: scoppia l'allarme nel quartiere

Un colpo di pistola. Un rumore forte che ha allarmato il quartiere. Alle 8.40 circa di oggi, venerdì 24 novembre, decine di chiamate sono giunte al numero unico per le emergenze dagli abitanti di Furio Camillo. Qualcuno aveva sparato. Sul posto, tra via Orazio Clotite e via Appia Nuova, si sono fiondati gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118.

Dopo una breve indagine, i poliziotti hanno trovato l'appartamento dal quale è stato udito lo sparo. Una volta all'interno hanno trovato un uomo armato di una pistola a salve: era stato lui a sparare. Bloccato, è stato portato in ospedale in codice giallo al San Giovanni. Secondo quanto appreso nessun colpo di pistola sarebbe partito.