Colpo di fucile da una finestra centra auto in transito

Un rumore sordo, i finestrini dell'auto che stava guidando in frantumi, letteralmente esplosi, e lo spavento. Serata di paura per un 56enne indiano che intorno alle 18 di martedì 3 gennaio, mentre era al volante della sua Opel Corsa in via Selva dei Cavalieri, a Fonte Nuova, ha dovuto accostare e bloccare la marcia.

Sotto choc ma illeso, ha chiamato i carabinieri raccontando quanto accaduto. Sul posto i militari di Mentana e Monterotondo che in pochi minuti hanno appurato il perché di quei finestrini dell'automobile finiti in frantumi: si trattava di un colpo d'arma da fuoco. In poco tempo sono state avviate le indagini che hanno portato all'individuazione della casa dalla quale è stato esploso il proiettile.

Lì hanno trovato un 70enne italiano che ha ammesso le proprie responsabilità ai carabinieri spiegando di aver sparato accidentalmente mentre armeggiava col suo fucile da caccia alla finestra. L'arma, il cui porto d'armi era scaduto da pochi giorni, è stata posta sotto sequestro penale. Altri tre fucili custoditi in casa, invece, a sequestro amministrativo. Il pensionato è stato denunciato per esplosione di colpo d'arma da fuoco. I carabinieri stanno verificato la situazione del suo porto d'armi, scaduto nel 2022.