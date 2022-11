Spari in periferia: in fuga puntano pistola contro agenti. Nel casolare 134 chili di droga

In fuga per i campi hanno puntato una pistola carica ad altezza uomo contro gli agenti di polizia che per tutta risposta hanno esploso dei colpi in aria. Gettata l'arma i due sono scappati. E' accaduto lo scorso venerdì in zona Finocchio-Fontana Candida, dove la polizia ha poi trovato e sequestrato 134 chili di droga. Hashish e marijuana nascosti in un casolare abbandonato usato come base per rifornire di sostanza stupefacente i pusher del quadrante di Roma est.

Giro di spaccio a Roma est

In particolare sono stati gli investigatori del commissariato San Lorenzo di polizia, dopo una attività investigativa, a scoprire un importante giro di spaccio di droga nella zona del Casilino. Attuato un servizio di osservazione gli uomini della squadra di polizia investigativa hanno notato un uomo - un marocchino di 25 anni - che utilizzando un'auto a noleggio si spostava in diversi quartieri della zona per incontrarsi con altre persone.

Fermato su un'auto a noleggio

Fermato a bordo di una Jeep Renegade i poliziotti hanno proceduto ad un controllo dell'auto trovando 920 euro in contanti del quale il giovane non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza. Privo di documenti gli investigatori sono riusciti a risalire alla casa dove l'uomo vive, un casolare abbandonato in via Vicolo Fontana Rotta, strada secondaria di campagna nella periferia est della Capitale.

Armati di pistola a difesa della droga

Una volta vista arrivare la polizia dal casolare sono scappati due uomini, di cui uno armato di pistola. In fuga fra i campi quest'ultimo ha puntato l'arma contro gli agenti che li stavano inseguendo che per tutta risposta hanno esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio. Tanto è bastato a far desistere l'uomo armato che - buttata la pistola - è poi riuscito a far perdere le proprie tracce assieme al complice.

134 chili di droga nel casale abbandonato

Una volta nel casolare gli investigatori del commissariato San Lorenzo di polizia - diretti dal dottor Moreno Fernandez - hanno trovato e sequestrato un ingente carico di droga: 57,60 grammi di cocaina, 3 chili di marijuana e 131 chili di hashish. Oltre a 17 cartucce per pistola di diverso calibro, diversi telefoni cellulari e materiale per il confezionamento. Al termine degli accertamenti il 25enne marocchino è stato arrestato.

Sequestrata la droga, le armi e le munizioni l'uomo è stato associato in carcere. Dopo la convalida nei confronti del 25enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sottoposto a sequestro anche il casale dove il 25enne viveva.