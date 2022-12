Spara al vicino alla testa al culmine di una lite, arrestato 52enne

Gli ha sparato un colpo di pistola alla testa al culmine di una lite. Il tentato omicidio a Rignano Flaminio. Il ferito, un 34enne romeno, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. In prognosi riservata è in pericolo di vita. A sparargli un connazionale di 52 anni, poi arrestato dai carabinieri. I fatti sono accaduti oggi, giovedì 15 dicembre.

I carabinieri sono intervenuti in un'area rurale periferica del comune della provincia nord di Roma su richiesta dei vicini di casa, allarmati dal rumore dello sparo. Dopo un minuzioso sopralluogo e l’acquisizione delle testimonianze, i militari dell'arma hanno appurato che nel corso di una colluttazione tra i due uomini, entrambi residenti della zona e alterati dall'abuso di bevande alcoliche, è stato stato esploso un colpo di pistola che ha colpito alla testa il giovane, poi trasportato al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Accertato l'accaduto, i carabinieri della stazione di Rignano Flaminio, unitamente agli investigatori della sezione operativa di Bracciano e con l’ausilio del personale del nucleo investigativo di Ostia - coordinati dalla procura di Tivoli - hanno tratto in arresto il cinquantaduenne. E' sospettato di essere l’autore del tentato omicidio del 34enne.