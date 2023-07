"Si stanno sparando", in strada 5 bossoli e una bomba carta esplosa

Cinque bossoli di pistola e i resti di una bomba carta esplosa. È quanto hanno trovato gli agenti di polizia nella periferia nord est della Capitale. Decine le segnalazioni arrivate al 112 dai residenti impauriti: "Si stanno sparando a La Rustica", la richiesta al numero unico per le emergenze.

In particolare la notte movimentata è avvenuta in via Federico Turano. Sul posto i poliziotti dei commissariati San Basilio e Prenestina non hanno però trovato nessuno. Sulla strada cinque bossoli di pistola e un petardo esploso. Repertato quanto trovato dagli investigatori della scientifica, resta però un mistero quanto accaduto.

Al momento nessuno sembra essere rimasto ferito. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle immagini di videosorveglianza del quartiere Bocche cucite da parte degli inquirenti che al momento non escludono nessuna ipotesi.

Ragazzo gambizzato a Marco Simone

Tornano dunque a sparare le armi nel quadrante nord est della Capitale. Proprio domenica mattina, nella vicina Marco Simone di Guidonia, un ragazzo di 25 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere stato gambizzato in strada via Germania da un uomo poi datosi alla fuga. Sull'agguato del comune della Città dell'Aria indagano i carabinieri della compagnia di Tivoli.