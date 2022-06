Spari davanti alla discoteca: ferito un uomo

Due colpi di pistola ed un uomo ferito alla gamba. Paura nella notte fuori una discoteca a Testaccio dove una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. A sparargli contro, secondo quanto riferito dai testimoni, un uomo poi scappato a bordo di uno scooter insieme ad una seconda persona. L'intervento della polizia intorno alle 23:30 di venerdì sera fuori dal locale Alibi, nella strada dei locali della movida notturna del rione del centro della Capitale.

Decine le telefonate arrivate al 112 che indicavano "degli spari fuori dalla discoteca". Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Celio e Colombo che hanno trovato una persona con una ferita d'arma da fuoco al ginocchio. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'arto inferiore.

In via di Monte Testaccio sono quindi intervenuti gli investigatori della polizia scientifica che hanno accertato l'esplosione di due colpi di pistola, quello che ha colpito l'uomo al ginocchio ed un secondo inesploso trovato in strada, poi sequestrati.

Indagini affidate al commissariato Celio di polizia con gli investigatori a lavoro per accertare l'accaduto ed identificare la persona che ha fatto fuoco. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.