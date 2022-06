Testaccio: spari davanti alla discoteca, questore chiude il locale per 30 giorni

Il venerdì notte gli spari, il giorno dopo la chiusura del locale. Succede a Testaccio, all'Alibi. Dopo la gambizzazione di un ragazzo capoverdiano di 25 anni in via di Monte Testaccio, rimasto ferito dopo essere stato raggiunto al ginocchio da un colpo d'arma da fuoco, il questore di Roma ha chiuso il locale per 30 giorni.

Come spiegano dalla questura di Roma, esaminata la documentazione prodotta dagli uffici investigativi e vista l’istruttoria della divisione polizia amministrativa, ha adottato nei confronti dell’amministratore unico della società titolare di un noto locale, un provvedimento ex articolo 100 del testo unico leggi di pubblica sicurezza che impone la sospensione dell’attività per 30 giorni.

Si precisa che un analogo provvedimento, in quel caso per la durata di 20 giorni, era stato già adottato nell’aprile scorso. Inoltre, come informano ancora dagli uffici di via San Vitale, più recentemente, ovvero il 12 giugno 2022, una cliente aveva contattato l’112 riferendo di essere stata aggredita all’interno del locale dagli addetti alla sicurezza.

Il provvedimento è stato immediatamente notificato dagli agenti del commissariato Celio che, come previsto dalla normativa, hanno apposto all’entrata del locale il cartello con la dicitura "Chiuso con provvedimento del questore".

Spari davanti alla discoteca

La gambizzazione del ragazzo - incensurato - era avvenuta intorno alle 23:30 di venerdì 17 giugno fuori dal locale di Testaccio. A ferire il 25enne - secondo quanto riferito dai testimoni - un uomo poi scappato a bordo di uno scooter insieme ad una seconda persona.

Affidato alle cure del personale del 118 il giovane è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'arto inferiore.

In via di Monte Testaccio sono quindi intervenuti gli investigatori della polizia scientifica che hanno accertato l'esplosione di due colpi di pistola, quello che ha colpito l'uomo al ginocchio ed un secondo inesploso trovato in strada, poi sequestrati.

Notificato il provvedimento alla discoteca gli investigatori proseguono gli accertamenti al fine di individuare l'uomo che ha sparato al 25enne ed ha, per il momento, fatto perdere le proprie tracce.